Парсер гугл трендс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка220 просмотров

Парсер trends google.ru

 -Веб версия

-vds

-Парсить будем 24/7

-Интервалы по 5мин

-Глубина 10к строк(если отдаст, еще не пробовал)

-БД mysql

-визуализация на уровне настроек парсера

-возможно потребуются прокси и другие фишки

Обязательно наличие скайпа и возможность поговорить. 

Предлагайте варианты реализации, примерную стоимость и сроки, если есть примеры или подобные работы просьба написать об этом. 

Всем добра и высоких рейтингов!

MySQL
6 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров