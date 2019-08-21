Нужно сделать работы по сайту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Стек:

— PHP (codeigniter)/MySQL на бекенде

— JS/HTML5/CSS3 на фронтенде

CodeIgniterHTMLJavaScriptMySQLPHP
6 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Efim_Master
Ефим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$100
2 дня
Escrow
Спасибо, все сделано
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Efim_Master
Ефим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад