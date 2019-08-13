Оптимизация сайта по Google Page Speed

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

Есть сайт на Opencart, требуется провесьти работы для увеличения скорости откртыия страниц в Google Page Speed. 

https://prnt.sc/orz0uq

Opencart
6 лет назад
CeR6eR
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров