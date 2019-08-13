Программирование шаблонных сайтов-визиток.

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Закрыт6 заявок237 просмотров

Необходимо программирование для шаблонных 3х страничных сайтов-визиток (на поток, от 3х сайтов в месяц). В наличии имеются сверстанные страницы и шаблон CMS (Yii2). Заказ и размещение контента берем на себя.

Yii
6 лет назад
Oeve
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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