Создать сайт (без дизайна и наполнения)

Краткое описание работ:

• Создать сайт агенства недвижимости с картой, списком объектов (наполнять сайт не надо), фильтр поиска, сортировка списка, страница объекта, выгрузка объектов в формате pdf, возможность прикреплять файлы к странице объекта.

• Front-end: имеет две клиентских части, ограниченную и полную. Back-end: простой личный кабинет клиента, управление учетными записями, доступом, подписка на новые объявления по фильтрам. Админка делится на администратора и менеджера. Установка на бесплатную CMS или написание собственной CMS с сохранением функционала и удобства использования.

• Мобильную версию сайта.

Выполнить работу в полном соответствии с ТЗ и данным условиям.

- Срок выполнения: не более календарных 4 дней на каждый этап работ.

- Работаем по пунктам из ТЗ. После готовности каждого, прислать мне на утверждение, проверяю, если надо вносим правки, идем дальше и т.д.

- Работаем активно, чтобы завершить работу в срок.

Возможны корректировки и дополнения в рамках данного Технического задания.

- Общий срок на полное выполнение всех работ и правок до календарных 14 дней.

Оплата 50% после выполнения 1-го этапа работ, оставшееся часть по завершению.

- Быть на связи.

Прошу сначала ознакомиться с ТЗ.

Условия являются окончательными.