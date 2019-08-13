Создать сайт (без дизайна и наполнения)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок502 просмотра

Краткое описание работ: 

• Создать сайт агенства недвижимости с картой, списком объектов (наполнять сайт не надо), фильтр поиска, сортировка списка, страница объекта, выгрузка объектов в формате pdf, возможность прикреплять файлы к странице объекта. 

• Front-end: имеет две клиентских части, ограниченную и полную. Back-end: простой личный кабинет клиента, управление учетными записями, доступом, подписка на новые объявления по фильтрам. Админка делится на администратора и менеджера. Установка на бесплатную CMS или написание собственной CMS с сохранением функционала и удобства использования. 

• Мобильную версию сайта.

Выполнить работу в полном соответствии с ТЗ и данным условиям. 

- Срок выполнения: не более календарных 4 дней на каждый этап работ. 

- Работаем по пунктам из ТЗ. После готовности каждого, прислать мне на утверждение, проверяю, если надо вносим правки, идем дальше и т.д. 

- Работаем активно, чтобы завершить работу в срок. 

Возможны корректировки и дополнения в рамках данного Технического задания. 

- Общий срок на полное выполнение всех работ и правок до календарных 14 дней. 

Оплата 50% после выполнения 1-го этапа работ, оставшееся часть по завершению. 

- Быть на связи. 

Прошу сначала ознакомиться с ТЗ. 

Условия являются окончательными.

6 лет назад
gigavat
Денис 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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