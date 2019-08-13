Внести изменения на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка251 просмотр

Здравствуйте, нужно внести небольшие изменения на сайт. 

Сроки очень сжаты, до завтра нужно управиться. Прошу писать только тех, кто на данный момент свободен.

Прикрепил ТЗ, там описано что нужно сделать.

6 лет назад
workievg
Андрей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров