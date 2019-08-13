Добрый день. Необходимо найти ошибку синхронизации с 1С. Синхронизация каждый час проводилась. В какой то момент перестало.
Внести изменения на сайт
Здравствуйте, нужно внести небольшие изменения на сайт.
Сроки очень сжаты, до завтра нужно управиться. Прошу писать только тех, кто на данный момент свободен.
Прикрепил ТЗ, там описано что нужно сделать.
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