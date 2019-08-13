Joomla подправить

https://i.imgur.com/rwSwvXb.png

подправить. у нас вроде правили эту ошибку - все заработало - видимо не до конца - или по всем категориям подправили. сколько денег? времени?

и вторая задача.

Таблицу добавить можно как у них? Чтобы также ее гугл подхватывал? И вопрос можно это сделать может модулем (показывает ее или нет - галочкой - чтобы на странице выводился любой) и забивать для каждой страницы свою таблицу? Может плагин какой есть? Если нет - сколько денег сделать?

https://i.imgur.com/vrgJdex.png

https://www.impocar.ru/moskow/

https://i.imgur.com/kH0DSSf.png