Добавить фильтр с выбором магазина cms Bitrix

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Закрыт2 заявки155 просмотров

На сайте есть столбик с фильтрами, к ним нужно добавить фильтр с выбором города, данная вариация будет указываться в 1С-ке, 

С 1С-кой обмен настроен, cms Bitrix

Пишите цену и сроки

6 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров