Подключение платежной системы Unitpay

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки249 просмотров

Нужно подключить "Универсальная форма оплаты Unitpay",  

доп информация здесь: http://blog.unitpay.ru/2017/11/kakpodkluchit.html

 

Всего на сайте есть 6 различных цен и 3 формы оплаты. 2 формы с уже проставленной ценой. Одна где четыре цены и цена варьируется в зависимости от выбранного параметра.

Не интернет магазин!!!

6 лет назад
barkyd
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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