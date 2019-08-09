Софт по созданию сообществ в Viber

Нужен софт, который будет создавать из списка контактов в txt (от 10 000 номеров и больше ) сообщества по 250 номеров. Рассылать

текст и фото в эти сообщества. С функциями отключения всем добавленным

номерам в сообщества возможности писать комментарии, рассылка заданного

текста во все созданные сообщества.

Требуется высокая скорость (минимум 1 сообщество в минуту), многопоток (опционально выбирать кол-во

потоков от 1 до 5). Не принципиально, что это будет - зеннобокс,

эмулятор, кликер..

Функции софта:

1. Авторегистратор аккаунтов в Viber, с которых будут создаваться сообщества. (например, https://sms-activate.ru/ru/ )

2.Загрузка номеров в формате txt

3.Отключение возможности писать комментарии в чате каждому из 250 добавленных в

сообщество (эта функция находится в меню сообщества, отдельно на каждого

добавленного)

4. В каждое сообщество добавлять до 3 номеров, которые в настройках назначить суперадминами (нужно для того, чтобы не потерять

управление над сообществом, так как номер с которого создаются

сообщества рано или поздно заблокируют)

5. Отправить в чат нужный текст и фото (до 6 фото).

6. Установить аватарку и название сообщества.

В последнем фото примерный окончательный внешний вид программы.