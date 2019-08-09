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Софт по созданию сообществ в Viber
Нужен софт, который будет создавать из списка контактов в txt (от 10 000 номеров и больше ) сообщества по 250 номеров. Рассылать
текст и фото в эти сообщества. С функциями отключения всем добавленным
номерам в сообщества возможности писать комментарии, рассылка заданного
текста во все созданные сообщества.
Требуется высокая скорость (минимум 1 сообщество в минуту), многопоток (опционально выбирать кол-во
потоков от 1 до 5). Не принципиально, что это будет - зеннобокс,
эмулятор, кликер..
Функции софта:
1. Авторегистратор аккаунтов в Viber, с которых будут создаваться сообщества. (например, https://sms-activate.ru/ru/ )
2.Загрузка номеров в формате txt
3.Отключение возможности писать комментарии в чате каждому из 250 добавленных в
сообщество (эта функция находится в меню сообщества, отдельно на каждого
добавленного)
4. В каждое сообщество добавлять до 3 номеров, которые в настройках назначить суперадминами (нужно для того, чтобы не потерять
управление над сообществом, так как номер с которого создаются
сообщества рано или поздно заблокируют)
5. Отправить в чат нужный текст и фото (до 6 фото).
6. Установить аватарку и название сообщества.
В последнем фото примерный окончательный внешний вид программы.
Заявки фрилансеров
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