Софт по созданию сообществ в Viber

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки194 просмотра

Нужен софт, который будет создавать из списка контактов в txt (от 10 000 номеров и больше ) сообщества по 250 номеров. Рассылать

текст и фото в эти сообщества. С функциями отключения всем добавленным

номерам в сообщества возможности писать комментарии, рассылка заданного

текста во все созданные сообщества.

Требуется высокая скорость (минимум 1 сообщество в минуту), многопоток (опционально выбирать кол-во

потоков от 1 до 5). Не принципиально, что это будет - зеннобокс,

эмулятор, кликер..

Функции софта:

1. Авторегистратор аккаунтов в Viber, с которых будут создаваться сообщества. (например, https://sms-activate.ru/ru/ )

2.Загрузка номеров в формате txt

3.Отключение возможности писать комментарии в чате каждому из 250 добавленных в

сообщество (эта функция находится в меню сообщества, отдельно на каждого

добавленного)

4. В каждое сообщество добавлять до 3 номеров, которые в настройках назначить суперадминами (нужно для того, чтобы не потерять

управление над сообществом, так как номер с которого создаются

сообщества рано или поздно заблокируют)

5. Отправить в чат нужный текст и фото (до 6 фото).

6. Установить аватарку и название сообщества.

В последнем фото примерный окончательный внешний вид программы.

6 лет назад
Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка ПО для кассового терминала

    Нужно разработать технологию для считывания данных с помощью NFC чипа с банковской карты. Модель чипа: ACR 122U Описание: Чип получает информацию о карте (номер, имя владельца, срок действия) и отправляет их в ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Автоматизированный поиск официальных сайтов брендов

    $200

    сть 45 000 бренд, через поисковую систему нужно найти их официальные сайты. Алгоритм поиска, список брендов и другие наработки во вложении.  Оплата 20 копеек за 1 найденный сайт бренда + 30 копеек ...

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать программу для накрутки зрителей на стрим ютуб

    $17

    Написать программу, которая в многопотоковом режиме будет смотреть онлайн-трансляцию на Ютубе через прокси-сервер. Задача — накрутка зрителей (ботов). Программа должна иметь: -поле для ввода URL стрима -поле для прокси в формате ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Короткие нарды

    Программа для игры в нарды (короткие), чтобы программа просчитывала какой лучше ход нужно сделать для победы.  Игра для PC под Win.  Подробней. Представьте, например, левый компьютер и правый, на левом я играю в ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Защита файла от копирования (распределения)

    Нужно предохранить распределение файла (pdf), который покупатель купит у меня онлайн. То есть я хочу, чтобы покупатель не мог поделиться файлом ни с кем и чтобы он открывался только на его компьютере. Система ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить новый widgets в библиотеку ImGui

    $80

    Описание задачи Библиотека ImGui содержит виджет ImGui::PlotLines для рисования графика с одной линией. Необходимо добавить новый виджет ImGui::PlotCandles , который бы смог отображать так называемые японские свечи и несколько линий с настраиваемым цветом. Пример библиотеки с новыми ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Крос парсер (закупки + технадзор)

    укажите срок и стоимость, если делали такое: парсер заходит на сайт агрегатора тендеров (любой) по ключевым словам, получает выгрузку берет ИНН заказчика идет на сайт технадзора (gosnadzor) ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка OpenGTS

    На сервере установлена система отслеживания трекинга OpenGTS (написана на Java). Необходимо настроить ее для принятия данных по протоколу TQ GPRS transport protocol. http://www.opengts.org/

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад