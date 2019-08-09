Короткие нарды

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Закрыт3 заявки198 просмотров

Программа для игры в нарды (короткие), чтобы программа просчитывала какой лучше ход нужно сделать для победы. 

Игра для PC под Win. 

Подробней. Представьте, например, левый компьютер и правый, на левом я играю в нарды, а на правом компьютере стоит программа.Итак, на левом началась игра, соперник кидает кубики(допустим 6:3) я вбиваю 6:3 на правом, затем мой ход, на левом выпадает 1:5, я вбиваю 1:5 на правом и программа (алгоритм) делает ход. Тем самым получив подсказку я делаю такой же ход на левом компьютере, ну и я должен выиграть соперника (процент 70 выигрышей должен быть и более). 

6 лет назад
fnd74
50 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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