Короткие нарды

Программа для игры в нарды (короткие), чтобы программа просчитывала какой лучше ход нужно сделать для победы.

Игра для PC под Win.

Подробней. Представьте, например, левый компьютер и правый, на левом я играю в нарды, а на правом компьютере стоит программа.Итак, на левом началась игра, соперник кидает кубики(допустим 6:3) я вбиваю 6:3 на правом, затем мой ход, на левом выпадает 1:5, я вбиваю 1:5 на правом и программа (алгоритм) делает ход. Тем самым получив подсказку я делаю такой же ход на левом компьютере, ну и я должен выиграть соперника (процент 70 выигрышей должен быть и более).