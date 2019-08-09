Проект на Java. Микросервисная архитектура, Spring-boot, Docker, Postgresql, много интеграций, интересные задачи Хорошее знание java core, нацеленность на результ, умение работать удаленно, желание узнавать новое и развиватсья. Конечно же ответсвенность
Короткие нарды
Программа для игры в нарды (короткие), чтобы программа просчитывала какой лучше ход нужно сделать для победы.
Игра для PC под Win.
Подробней. Представьте, например, левый компьютер и правый, на левом я играю в нарды, а на правом компьютере стоит программа.Итак, на левом началась игра, соперник кидает кубики(допустим 6:3) я вбиваю 6:3 на правом, затем мой ход, на левом выпадает 1:5, я вбиваю 1:5 на правом и программа (алгоритм) делает ход. Тем самым получив подсказку я делаю такой же ход на левом компьютере, ну и я должен выиграть соперника (процент 70 выигрышей должен быть и более).
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