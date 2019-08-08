Проект на Java. Микросервисная архитектура, Spring-boot, Docker, Postgresql, много интеграций, интересные задачи Хорошее знание java core, нацеленность на результ, умение работать удаленно, желание узнавать новое и развиватсья. Конечно же ответсвенность
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Только в проекте https://areawars.ru/
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