Проект на Java. Микросервисная архитектура, Spring-boot, Docker, Postgresql, много интеграций, интересные задачи Хорошее знание java core, нацеленность на результ, умение работать удаленно, желание узнавать новое и развиватсья. Конечно же ответсвенность
Настройка OpenGTS
На сервере установлена система отслеживания трекинга OpenGTS (написана на Java).
Необходимо настроить ее для принятия данных по протоколу TQ GPRS transport protocol.
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