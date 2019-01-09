Настройка OpenGTS

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Закрыт1 заявка161 просмотр

На сервере установлена система отслеживания трекинга OpenGTS (написана на Java).

Необходимо настроить ее для принятия данных по протоколу TQ GPRS transport protocol.

http://www.opengts.org/

Java
6 лет назад
guest_15652519013533
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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