Проект на Java. Микросервисная архитектура, Spring-boot, Docker, Postgresql, много интеграций, интересные задачи Хорошее знание java core, нацеленность на результ, умение работать удаленно, желание узнавать новое и развиватсья. Конечно же ответсвенность
Отложенное комментирование в vk.NET
Мне нужна программа, которая будет позволять мне войти в ВК по API ключу группы, далее выбрать пост (отложенный, но его ID вроде можно вытащить), и с помощью таймера выбрать, через сколько часов после публикации этого поста скрипт от имени группы скинет выбранное видео\фото. Видео\фото будут браться из закрытых альбомов ВК. И такие махинации я смогу проводить с 20+ постами.
Также, желательно, чтобы все это могло храниться на сервере, чтобы не пришлось постоянно держать комп включенным.
Мои вопросы:
- Возможно ли реализовать отложенное комментирование отложенных постов?
- Если да, сколько комментов можно таким образом наделать?
- Можно ли все это дело закинуть на сервак, чтобы работало без моего участия?
- Во сколько мне обойдется все ето чудо?(
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