Отложенное комментирование в vk.NET

Мне нужна программа, которая будет позволять мне войти в ВК по API ключу группы, далее выбрать пост (отложенный, но его ID вроде можно вытащить), и с помощью таймера выбрать, через сколько часов после публикации этого поста скрипт от имени группы скинет выбранное видео\фото. Видео\фото будут браться из закрытых альбомов ВК. И такие махинации я смогу проводить с 20+ постами.

Также, желательно, чтобы все это могло храниться на сервере, чтобы не пришлось постоянно держать комп включенным.

Мои вопросы:

Возможно ли реализовать отложенное комментирование отложенных постов?

Если да, сколько комментов можно таким образом наделать?

Можно ли все это дело закинуть на сервак, чтобы работало без моего участия?

Во сколько мне обойдется все ето чудо?(

Также, хотелось бы получить программу с ее исходниками (чтобы можно было поковыряться в VisualStudio) и небольшими комментариями в коде