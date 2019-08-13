Advanced_me

Быстро и дешево!

Привет, я начинающий фрилансер, однако опыта работы в IT сфере у меня предостаточно (более 5 лет)

Решу твою проблему быстро и в указанный срок. Оплату беру небольшую, усилий прилагаю по максимуму)

Ниже указанны мои навыки и контакты:

Среди ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Владение Photoshop (обработка фотографий, ретуширование, пластика, цветокоррекция, дизайн сайтов )

) Владение Illustrator (создание логотипов , баннеров, рекламных блоков, иллюстраций)

, баннеров, рекламных блоков, иллюстраций) Владение Premiere Pro и AfterEffects (обработка видео-блогов, коротких познавательных роликов, анимация, видео-эффекты, монтаж )

Среди

Создание дизайна сайтов

Владение PHP

Владение HTML & CSS

Владение MySQL

Работа на движке WordPress (создание блогов, интернет-магазинов, форумов, лендинг, информационных сайтов)

(создание блогов, интернет-магазинов, форумов, лендинг, информационных сайтов) Работа на движке Adobe Muse (создание блогов, сайтов-визиток, сайтов под ключ, информационных сайтов)

(создание блогов, сайтов-визиток, сайтов под ключ, информационных сайтов) Работа на движке Joomla (создание сайтов под ключ, информационных сайтов)

Среди навыков

Знание Python

Владение C++

Владение C#

Знание Java

Мои контакты:

+77075112224 - Whatsapp

Надеюсь на приятное сотрудничество