Advanced_me

Быстро и дешево!
Привет, я начинающий фрилансер, однако опыта работы в IT сфере у меня предостаточно(более 5 лет)
Решу твою проблему быстро и в указанный срок. Оплату беру небольшую, усилий прилагаю по максимуму)
Ниже указанны мои навыки и контакты:
Среди ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
- Владение Photoshop (обработка фотографий, ретуширование, пластика, цветокоррекция, дизайн сайтов)
- Владение Illustrator (создание логотипов, баннеров, рекламных блоков, иллюстраций)
- Владение Premiere Pro и AfterEffects (обработка видео-блогов, коротких познавательных роликов, анимация, видео-эффекты, монтаж)
Среди ВЕБ НАВЫКОВ
- Создание дизайна сайтов
- Владение PHP
- Владение HTML & CSS
- Владение MySQL
- Работа на движке WordPress(создание блогов, интернет-магазинов, форумов, лендинг, информационных сайтов)
- Работа на движке Adobe Muse(создание блогов, сайтов-визиток, сайтов под ключ, информационных сайтов)
- Работа на движке Joomla(создание сайтов под ключ, информационных сайтов)
Среди навыков ПРОГРАММИРОВАНИЯ
- Знание Python
- Владение C++
- Владение C#
- Знание Java
Мои контакты:
+77075112224 - Whatsapp
Надеюсь на приятное сотрудничество