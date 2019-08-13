Advanced_me

Иосиф Миронов Advanced_me

 
34 годаКазахстан/Астана
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Быстро и дешево!

Привет, я начинающий фрилансер, однако опыта работы в IT сфере у меня предостаточно(более 5 лет)

Решу твою проблему быстро и в указанный срок. Оплату беру небольшую, усилий прилагаю по максимуму)

Ниже указанны мои навыки и контакты:

Среди ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

  • Владение Photoshop (обработка фотографий, ретуширование, пластика, цветокоррекция, дизайн сайтов)
  • Владение Illustrator (создание логотипов, баннеров, рекламных блоков, иллюстраций)
  • Владение Premiere Pro и AfterEffects (обработка видео-блогов, коротких познавательных роликов, анимация, видео-эффекты, монтаж)
Среди ВЕБ НАВЫКОВ

  • Создание дизайна сайтов
  • Владение PHP
  • Владение HTML & CSS
  • Владение MySQL
  • Работа на движке WordPress(создание блогов, интернет-магазинов, форумов, лендинг, информационных сайтов)
  • Работа на движке Adobe Muse(создание блогов, сайтов-визиток, сайтов под ключ, информационных сайтов)
  • Работа на движке Joomla(создание сайтов под ключ, информационных сайтов)
Среди навыков ПРОГРАММИРОВАНИЯ

  • Знание Python
  • Владение C++
  • Владение C#
  • Знание Java
Мои контакты:

+77075112224 - Whatsapp

Надеюсь на приятное сотрудничество

PHPPythonWordPressMySQLДизайн сайтаHTMLCSSJoomlaСайт на PHPJavaIllustratorPhotoshop

  • Отложенное комментирование в vk.NET

    Мне нужна программа, которая будет позволять мне войти в ВК по API ключу группы, далее выбрать пост (отложенный, но его ID вроде можно вытащить), и с помощью таймера выбрать, через сколько часов после публикации этого ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад