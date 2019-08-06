Нужно написать программу для arduino, в которой осуществляется управление частотным преобразователем (даташит во вложениях) по протоколу rs485 и с помощью одноименного модуля. В программе нужно реализовать только функции подключения и управления некоторыми параметрами (старт, стоп, ...
Написание базового кода счетчика электроэнергии
Есть проект на базе МК STM32F107, измерительной части ADE7953 и с графическим дисплеем. Необходимо вдохнуть жизнь в несколько собранных экземпляров, обеспечить хранение и корректное отображение кВт*ч и кВар*час, измеряемых ADE, на ЖКИ. В идеале - откалибровать самостоятельно, альтернативно - откалибруем сами. Качество схемотехники вопросов не вызывает. Особенность проекта - очень срочно. Запустить платы нужно в течение недели. При положительном исходе с исполнителем будем сотрудничать постоянно.
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