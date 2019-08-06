Написание базового кода счетчика электроэнергии

Есть проект на базе МК STM32F107, измерительной части ADE7953 и с графическим дисплеем. Необходимо вдохнуть жизнь в несколько собранных экземпляров, обеспечить хранение и корректное отображение кВт*ч и кВар*час, измеряемых ADE, на ЖКИ. В идеале - откалибровать самостоятельно, альтернативно - откалибруем сами. Качество схемотехники вопросов не вызывает. Особенность проекта - очень срочно. Запустить платы нужно в течение недели. При положительном исходе с исполнителем будем сотрудничать постоянно.