Накрутка зрителей на стрим Youtube

Привет,

Нужен софт который сможет накрутить зрителей на стрим ютуба.

Цель минимум 2000 зрителей. Работа с прокси и тд, если бы кто-нибудь мог это сделать, это было бы здорово.

я заплачу тебе хорошие деньги за рабочий проект