Программа для проведения количественных исследований на планшете

Мне нужна Программа, которая берет из сайта «Авито»раздел «Недвижимость»«Аренда», «Частные»Г. Москва и Мос. Область (Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Одинцово, Видное )Нужно что бы программа показывала объявления в момент, его подачи. А лучше на стадии модерации, если это ...