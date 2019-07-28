Сайт на основе раздела Авито

Мне нужна Программа, которая берет из сайта «Авито»раздел «Недвижимость»«Аренда», «Частные»Г. Москва и Мос. Область (Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Одинцово, Видное )Нужно что бы программа показывала объявления в момент, его подачи. А лучше на стадии модерации, если это возможноДолжна выглядеть в виде таблица 1 столбец- время подачи 2 столбец- кол-во комнат 3 столбец- как долго сдаёт (кол во просмотров за момент последний подачи этого объявления)4 столбец- цена квартиры 5 столбец- номер 6 столбец- Метро 7 столбец город Х