Сортировать папки по именам в экселе VBA

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки214 просмотров

Задача такая:

1) У меня есть папка в ней около 60000 файлов формата jpg, в названиях файлов есть его номер наподобие 1407_030.jpeg, 1407_001.jpeg и т.д.

2) есть таблица эксель, в которой указано в какую папку должны быть скопированы файлы с именами в которых есть 1407

3) мне нужен скрипт, который позволит рассортировать файлы по папкам с нужными именами

У меня Mac

VBA
6 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • ПО для химчистки ковров

    Прием заказа Офис-менеджер принимает заказ по телефону. Вводит информацию: /высвечиваются скрипты  на экране /добавим позже/ Дата (проставляется автоматически согласно той, что на компе) ФИО клиента, адрес. ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обучение хукам

    Нужен человек, который поможет разобраться в написании хуков и анализе действия программ. Подключение, показать на примерах и объяснить по человечески. Базово знаком с C#

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется реализовать однооконный WPF интерфейс

    Требуется реализовать однооконный интерфейс (WPF оболочку) на C# для уже существующего логгера, по сути требуется аналог консоли windows, но с графическим интерфейсом (см. скришот). Вывод в лог осуществляется с помощью уже существующего класса Logger в методе ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется разработка мини-ПО

    $10

    нужна утилита, которая запускается с программной строки. нужно сделать так, что бы подключение вай-фай осуществлялось через нее, а в стандартном (W8, w7) не было видно подключения (может его можно удалить?). Далее после отключения софта должен ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать runtime-less функции для нескольких stl контейнеров

    Требуется имплементация для структур STL (string, map, vector, list), полностью совместимая с объектами в исходниках windows Chromium 75 x86 x64, но без зависимостей от внешних библиотек (включая libc++).  For each structure, the ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Peer to peer передача файла в обход NAT

    Требуется разработать приложение для peer to peer передачи файла в обход NAT  Разработка с открытым исходным кодом  Подробнее в прикрепленном файле  Управляющий сервер (S)  Веб  ...

    Linux
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отладка PIC18F2550, модем GA6-B

    Описание: Есть устройство на микроконтроллере PIC18F2550, представляющее собой счётчик импульсов. Раз в 10 минут устройство связывается с сервером и отправляет данные, о количестве прошедших импульсах. На устройстве имеется дисплей, который отображает текущую информацию о ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать скрипт через платформу ZennoPoster

    $400

    Наша компания представляет собой динамично развивающийсяпроект по поиску наиболее выгодных условий кредитования для граждан и компаний по всей РФ. Это простой и удобный сервис, где любой желающий может подобрать для себя кредит с ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист с++

    Добрый день! нужен опытный программист с++ для проекта Для разработки проекта оставляйте свои контакты  Тех.задание покажу при личной беседе, откликайтесь только опытные и не трепалы, не отнимайте зря время.

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программа - ловушка

    На основе портала (электронные торги) создать программу мгновенного оформления заявки (паспортные данные, авто) раньше чем конкуренты.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад