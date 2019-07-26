Сортировать папки по именам в экселе VBA

Задача такая:

1) У меня есть папка в ней около 60000 файлов формата jpg, в названиях файлов есть его номер наподобие 1407_030.jpeg, 1407_001.jpeg и т.д.

2) есть таблица эксель, в которой указано в какую папку должны быть скопированы файлы с именами в которых есть 1407

3) мне нужен скрипт, который позволит рассортировать файлы по папкам с нужными именами

У меня Mac