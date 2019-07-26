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Сортировать папки по именам в экселе VBA
Задача такая:
1) У меня есть папка в ней около 60000 файлов формата jpg, в названиях файлов есть его номер наподобие 1407_030.jpeg, 1407_001.jpeg и т.д.
2) есть таблица эксель, в которой указано в какую папку должны быть скопированы файлы с именами в которых есть 1407
3) мне нужен скрипт, который позволит рассортировать файлы по папкам с нужными именами
У меня Mac
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