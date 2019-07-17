Наша компания представляет собой динамично развивающийсяпроект по поиску наиболее выгодных условий кредитования для граждан и компаний

по всей РФ. Это простой и удобный сервис, где любой желающий может подобрать

для себя кредит с наиболее выгодными условиями. Мы не стоим на месте,

развиваемся в качественную сторону и поэтому сейчас ищем в нашу команду специалиста

со знанием программы ZennoPoster.

Основная задача:

-Нужно написать скрипт через платформу ZennoPoster. Скриптбудет автоматически заполнять веб формы;

- Время выполнения: ориентировочно 2-3 дня, но возможноувеличение срока до недели;

- Скрипт пишется не на один раз, т.к. необходимо егообновление, изменения и тд. поэтому сотрудничество на постоянной основе.

Условия:

- Полностью удаленный формат работы (можете работать излюбой точки мира);

- Проектная занятость (ориентировочно 2-7 дней);

- Оплата сразу. 30 000 руб;

- Человек нужен на ОДНУ задачу по этой программе;

- Изменение/обновление скрипта оплачивается дополнительно;

- При желании возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.

Требования:

- Умение хорошо разбираться в ZennoPoster;

- Готовность пройти HR-сканер (20 тест-вопросов).