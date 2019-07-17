Реализовать кросскомпиляцию динамической библиотеки из Windows (Clang)

Существует проект на Си, который может быть скомпилирован как динамическая библиотека, компилятор Clang. Нам очень тяжело далась сборка под Win32 и Win64. В конечном счёте нужна будет поддержка Linux32/64, MacOS32/64, Android 32/64 и iOS32/64. Но начать можно с Linux. Интересует любая помощь по этому направлению. Есть проект на GitLab, там можно писать документацию в Wiki, можно экспериментировать с Windows раннером (свой VPS).