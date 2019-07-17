Необходимо устройство, которое будет подключатся к котлу со следующими составляющими и параметрами: - Подключение аналоговых и цифровых сенсоров (минимум 10) - Температурный сенсор 3 штуки ( 2 минимум) - Индуктивный амперметр 5 ...
Реализовать кросскомпиляцию динамической библиотеки из Windows (Clang)
Существует проект на Си, который может быть скомпилирован как динамическая библиотека, компилятор Clang. Нам очень тяжело далась сборка под Win32 и Win64. В конечном счёте нужна будет поддержка Linux32/64, MacOS32/64, Android 32/64 и iOS32/64. Но начать можно с Linux. Интересует любая помощь по этому направлению. Есть проект на GitLab, там можно писать документацию в Wiki, можно экспериментировать с Windows раннером (свой VPS).
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