Реализовать кросскомпиляцию динамической библиотеки из Windows (Clang)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки376 просмотров

Существует проект на Си, который может быть скомпилирован как динамическая библиотека, компилятор Clang. Нам очень тяжело далась сборка под Win32 и Win64. В конечном счёте нужна будет поддержка Linux32/64, MacOS32/64, Android 32/64 и iOS32/64. Но начать можно с Linux. Интересует любая помощь по этому направлению. Есть проект на GitLab, там можно писать документацию в Wiki, можно экспериментировать с Windows раннером (свой VPS).

AndroidLinux
6 лет назад
devildevil
Дмитрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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