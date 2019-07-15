Прикрепил некоторый файл к заданию. Все детали обсудим, у вас в любом случае будут вопросы. Преследуется цель именно одновременной параллелизации вычисления. Допустим есть некий файл - в нем космическое кол-во строк. ...
Анализ бизнес-процессов
Нужно в г. Москва поговорить с занудными людьми, понять что они хотят и сделать в их формате (он не совсем обычный, но не экзотический) описание бизнес-процесса. Процесс потом будет автоматизироваться на SharePoint и поэтому базовые знания SharePoint желательны. Сроки проекта: сентябрь-декабрь 2019
Коллеги, пожалуйста сразу в отклике на проект пишите по себе (и по всем своим коллегам кого планируете привлечь) список проектов по SharePoint (и все что на ваш взгляд так же относится к описанной выше задаче) и ваши роли (что конкретно было сделано) в каждом проекте.
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