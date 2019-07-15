Прикрепил некоторый файл к заданию. Все детали обсудим, у вас в любом случае будут вопросы. Преследуется цель именно одновременной параллелизации вычисления. Допустим есть некий файл - в нем космическое кол-во строк. ...
Проект на Arduino или Raspberry pi
Необходимо устройство, которое будет подключатся к котлу со следующими составляющими и параметрами:
- Подключение аналоговых и цифровых сенсоров (минимум 10)
- Температурный сенсор 3 штуки ( 2 минимум)
- Индуктивный амперметр 5 штук ( 3 минимум)
- Сенсор намокания 1 штука (не обязателен)
- Сенсор изменения давления воды в трубе 1 штука (не обязательно)
- Реле 110 вольт, 60 Герц, 10 Ампер максимум желательно (3 ампера минимум) 1 штука минимум
- Экран встроен в устройство (желательно)
Устройство должно подключаться к wifi ( к мобильной сети по мобильному интернету желательно но не обязательно)
Необходим доступ к данным в любой момент времени через интернет.
Необходимо собирать данные и их анализировать. Средний/наименьший/наибольший показатель за минуту/час/день/неделю
Необходима возможность называть каждый сенсор своим имением.
Желательно интеграция с Гугл таблицами.
Частота считывания данных - каждую секунду
Необходима возможность экспорта данных в виде таблицы
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