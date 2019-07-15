Проект на Arduino или Raspberry pi

Необходимо устройство, которое будет подключатся к котлу со следующими составляющими и параметрами:

- Подключение аналоговых и цифровых сенсоров (минимум 10)

- Температурный сенсор 3 штуки ( 2 минимум)

- Индуктивный амперметр 5 штук ( 3 минимум)

- Сенсор намокания 1 штука (не обязателен)

- Сенсор изменения давления воды в трубе 1 штука (не обязательно)

- Реле 110 вольт, 60 Герц, 10 Ампер максимум желательно (3 ампера минимум) 1 штука минимум

- Экран встроен в устройство (желательно)

Устройство должно подключаться к wifi ( к мобильной сети по мобильному интернету желательно но не обязательно)

Необходим доступ к данным в любой момент времени через интернет.

Необходимо собирать данные и их анализировать. Средний/наименьший/наибольший показатель за минуту/час/день/неделю

Необходима возможность называть каждый сенсор своим имением.

Желательно интеграция с Гугл таблицами.

Частота считывания данных - каждую секунду

Необходима возможность экспорта данных в виде таблицы