Тестирование, техподдержка и доработки расширения Google Chrome

1. Есть готовое расширение Google Chrome PODIUM (Блокнот PODIUM для менеджеров) https://chrome.google.com/webstore/detail/podium/belafkcepcglmbpppdanmmgjgfocmdld, но его нужно протестировать, на этапе тестирования исправлять неправильно работающие функции (отображение заметок, синхронизация, проблемы с удалением и добавлением заметок и т.д.)2. Если нужны будут доработки - делать их максимум за 48 часа (после прописания в чате задания) по моему ТЗ3. Вести техподдержку на протяжении 90 дней после введения в эксплуатацию (дата введения в эксплуатацию будет зафиксирована в переписке)Всю переписку ведем в чате во избежание спорных потом ситуаций, чтобы была фиксация времени событий, описанных выше