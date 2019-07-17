Программист с++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт13 заявок301 просмотр

Добрый день! нужен опытный программист с++ для проекта

Для разработки проекта оставляйте свои контакты 

Тех.задание покажу при личной беседе, откликайтесь только опытные и не трепалы, не отнимайте зря время.

6 лет назад
lok292929
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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