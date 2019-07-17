Необходимо устройство, которое будет подключатся к котлу со следующими составляющими и параметрами: - Подключение аналоговых и цифровых сенсоров (минимум 10) - Температурный сенсор 3 штуки ( 2 минимум) - Индуктивный амперметр 5 ...
Программист с++
Добрый день! нужен опытный программист с++ для проекта
Для разработки проекта оставляйте свои контакты
Тех.задание покажу при личной беседе, откликайтесь только опытные и не трепалы, не отнимайте зря время.
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