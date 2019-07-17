Требуется разработка мини-ПО

нужна утилита, которая запускается с программной строки. нужно сделать так, что бы подключение вай-фай осуществлялось через нее, а в стандартном (W8, w7) не было видно подключения (может его можно удалить?). Далее после отключения софта должен происходить разрыв вай-фай и всех подключений. А выключение программы должно быть с горячих клавиш.