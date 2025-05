Разработать runtime-less функции для нескольких stl контейнеров

Требуется имплементация для структур STL (string, map, vector, list), полностью совместимая с объектами в исходниках windows Chromium 75 x86 x64, но без зависимостей от внешних библиотек (включая libc++).

For each structure, the constructor must be implemented. Also for map, vector, and list element addition and removing must be implemented.

Для каждой структуры должен быть разработан конструктор. Также для map, vector, и list нужно реализовать добавление, удаление и изменение элементов.

Список структур в обозначениях c++ ниже:

=======================================

std::string;

std::wstring;

std::unique_ptr;

std::vector;

struct Dummy_t

{

union {

uint64_t ui64;

} u;

};

std::list;

std::map;

struct GURL

{

GURL() : is_valid_(false) {}

std::string spec_;

bool is_valid_;

std::unique_ptr inner_url_;

};

========================================