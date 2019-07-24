Разработать runtime-less функции для нескольких stl контейнеров

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Требуется имплементация для структур STL (string, map, vector, list), полностью совместимая с объектами в исходниках windows Chromium 75 x86 x64, но без зависимостей от внешних библиотек (включая libc++). 

For each structure, the constructor must be implemented. Also for map, vector, and list element addition and removing must be implemented. 

Для каждой структуры должен быть разработан конструктор. Также для  map, vector, и list нужно реализовать добавление, удаление и изменение элементов. 

Список структур в обозначениях c++ ниже: 

======================================= 

std::string; 

std::wstring; 

std::unique_ptr; 

std::vector; 

struct Dummy_t 

  union { 

    uint64_t ui64; 

  } u; 

}; 

std::list; 

std::map; 

struct GURL 

GURL() : is_valid_(false) {} 

std::string spec_; 

bool is_valid_; 

std::unique_ptr inner_url_; 

}; 

======================================== 

6 лет назад
gorskovpavel
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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