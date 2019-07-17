Отладка PIC18F2550, модем GA6-B

Описание:

Есть устройство на микроконтроллере PIC18F2550, представляющее собой счётчик импульсов. Раз в 10 минут устройство связывается с сервером и отправляет данные, о количестве прошедших импульсах. На устройстве имеется дисплей, который отображает текущую информацию о импульсах, о текущем соединении. В наличии имеются десятки таких рабочих устройств.

Проблема:

С разной периодичность (от 2-ух дней до нескольких месяцев) модемы перестают работать. На экране появляется ошибка "нет модема". Данная проблема была выявлена на половине устройств. После ошибки "нет модема", на самом модеме были припаяна резисторы 6.2 кОм между ножками VCC и URX, VCC и UTX. Данная метода помогла, но не на всех устройствах.

Требование:

Помочь разобраться с причиной выхода из строя модемов.

микроконтроллер PIC18F2550

GSM модем - IOT-GA6-B