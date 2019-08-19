ПО для химчистки ковров

Прием заказа

Офис-менеджер принимает заказ по телефону. Вводит информацию: /высвечиваются скрипты на экране /добавим позже/

Дата (проставляется автоматически согласно той, что на компе) ФИО клиента, адрес.

Автоматически формируется, подтягивается и высвечивается на экране информация из вайбера, ФБ и др (фото,

дата рождения). Автоматически формируется сообщение о необходимости постирать

ковры для отправки в соцсети или обыкновенное смс (это сообщение отправиться

клиенту через 6 мес.), напоминание поздравить клиента с ДР. Если клиент постоянный,

подтягивается информация о предыдущих заказах. Офис-менеджер вносит

предварительную дату сбора ковров и озвучивает клиенту.

Информирорвание персонала и созвон с клиентом

Информация с заказом (Дата, ФИО клиента, адрес) попадает с сопровождением звукового сигнала водителям на

мобильные телефоны, планшеты, а также в цех, где производится стирка.

У водителя сразу простраивается маршрут с возможностью коррекции. Согласно поступающим заказам, маршрут по

сбору ковров самокорректируется (функция должна быть отключаема при

необходимости). Из программы водитель набирает номер клиента и договаривается

о времени заказа. Время заказа, (может

не быть точным от 16:00-18:00) вносится в ячейки и формирует дальнейший

маршрут (по типу того, что у таксистов. Должна быть возможность

менять/добавлять города Украины). Программа фиксирует все предыдущие адреса,

где уже забирались ковры и если они готовы к развозке, то включаются в

маршрут с пометкой «Развозка». Информация автоматически синхронизируется на

всех устройствах предприятия.

Сбор ковров.

После предварительного звонка, водитель приезжает на сбор ковров. Забрав, к примеру, 5 ковров, водитель

клеит на них наклейки со штрих-кодами сканируя своим смартфоном и привязывая

тем самым ковры к конкретному клиенту. Обязательно закрыть заказ, чтобы ковры

клиентов не перепутались. Клиент получает уведомление по соцсетям или смс о

том, что ковры забраны и следуют в прачечную для стирки. Информация

автоматически синхронизируется на всех устройствах предприятия.

Или же личная доставка клиентом

Оператор вводит информацию: Дата (проставляется автоматически согласно той, что на компе) ФИО клиента, адрес.

Забрав, к примеру, 5 ковров, клеит на них наклейки со штрих-кодами сканируя

своим смартфоном и привязывая тем самым ковры к конкретному клиенту. Клиент

может набрать оператора и продиктовать ему необходимую информацию.

Доставка ковров в прачечную.

Сразу после доставки ковры сканируются, что исключает возможность утерять изделие при транспортировке.

После сканирования информация поступает на все устройства и видна всем

сотрудникам (предлагаю визуализацию бегущего человечка или летящего

ковра-самолета по стрелке с отметками). Ковер ставится в очередь на стирку.

Информация автоматически синхронизируется на всех устройствах предприятия.

Стирка изделия.

Оператор берет ковер в стирку и сканирует телефоном или сканером (необходимо подключение). Вводит его размеры

в программу (после сканирования выпадает окошко на компе для введения

размеров), которая считает квадратуру, стоимость этого ковра и плюсует все

последующие ковры от этого клиента. После сканирования информация поступает

на все устройства и видна всем сотрудникам (предлагаю визуализацию бегущего

человечка или летящего ковра-самолета по стрелке с отметками). Клиент

получает уведомление по соцсетям или смс о том, что ковры постираны и следуют

в сушку. Информация

автоматически синхронизируется на всех устройствах предприятия.

Сушка изделия.

После того, как изделие высохло, оператор сканирует телефоном или сканером.

После сканирования информация поступает на все устройства и видна всем

сотрудникам (предлагаю визуализацию бегущего человечка или летящего ковра-самолета

по стрелке с отметками). Клиент получает уведомление по соцсетям или смс о

том, что ковры высушены и следуют на финишную обработку. Информация

автоматически синхронизируется на всех устройствах предприятия.

Финишная обработка.

После проведения финишных работ, ковры сканируются. После сканирования последнего ковра от 1 клиента, автоматически

формируется электронный чек, который автоматически печатается (с указанием

ФИО, адреса, тел, общей суммы заказа). Клиент получает уведомление по

соцсетям или смс о том, что ковры готовы к доставке. Информация автоматически

синхронизируется на всех устройствах предприятия.

Доставка.

При загрузке в бус ковры сканируются. Информация автоматически синхронизируется на всех устройствах

предприятия.

При выдаче ковров ковры сканируются. Информация автоматически синхронизируется на всех устройствах

предприятия.

Защита. Лицензионный ключ. Возможность обновлений

Программа представляет собой нечто среднее между приложениемНовой почты и Такси

Навигационные карты делаем отдельным подключаемым модулем.