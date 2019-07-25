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Требуется реализовать однооконный WPF интерфейс
Требуется реализовать однооконный интерфейс (WPF оболочку) на C# для уже существующего логгера, по сути требуется аналог консоли windows, но с графическим интерфейсом (см. скришот). Вывод в лог осуществляется с помощью уже существующего класса Logger в методе Print, который просто добавляет в лог новую строку, данные в лог пишутся из разных потоков одновременно.
На данный момент имеющееся решение реализовано коряво и работает с глюками, т. к. писал его я используя библиотеку WPF FirstFloor, которая сама по себе кривая да и с WPF я плохо знаком, отображение самого лога у меня реализовано с помощью DataGrid из трех столбцов (дата, метка, текст сообщения) к которому привязан observable collection.
Поэтому данный интерфейс необходимо реализовать с нуля без использования сторонних библиотек, стили можно взять из уже существующего решения.
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