Требуется реализовать однооконный WPF интерфейс

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Закрыт7 заявок283 просмотра

Требуется реализовать однооконный интерфейс (WPF оболочку) на C# для уже существующего логгера, по сути требуется аналог консоли windows, но с графическим интерфейсом (см. скришот). Вывод в лог осуществляется с помощью уже существующего класса Logger в методе Print, который просто добавляет в лог новую строку, данные в лог пишутся из разных потоков одновременно.

На данный момент имеющееся решение реализовано коряво и работает с глюками, т. к. писал его я используя библиотеку WPF FirstFloor, которая сама по себе кривая да и с WPF я плохо знаком, отображение самого лога у меня реализовано с помощью DataGrid из трех столбцов (дата, метка, текст сообщения) к которому привязан observable collection.

Поэтому данный интерфейс необходимо реализовать с нуля без использования сторонних библиотек, стили можно взять из уже существующего решения.

6 лет назад
mr_perfect
Дмитрий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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