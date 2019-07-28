Диагностика бота телеграмм

Требуется человек с опытом написания ботов для телеграмм!

Картина такая. Есть аккаунт бота. Сообщения приходят на него с задержкой в 3-40 сек.

- Независимо от кода.

- Смена сервера не помогает.

- Проверили на вебхуке и поллинге .

- Revoke токена не помог.

Задержка не статичная по времени. Иногда вечером, может несколько раз моментально ответить.

На том же сервере тот же бот работает прекрасно под другими бот-аккаунтами.