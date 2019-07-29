1. Модуль для получения данных через api-clickhouse. 2. Модуль модель для свертывания слов-синонимов в общие вектора. 3. Модуль-модель для кластеризации на 1000 сегментов. 4. Модуль для сохранения результата через api-clickhouse. Оплата ...
Написать скрипт-программу имитация действий для ПС
Написать скрипт-программу имитация действий для ПС
с возможностью менять:
1. айпи
2. OC
3. браузер
А также чистить кеш после имитаций....
С возможностью задавать параметры:
В какой ПС какой запрос задать и по какому адресу перейти
Заявки фрилансеров
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