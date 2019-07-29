Простой скетч управления реле кнопкой для ардуино (4 кнопки и 4 реле)

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Завершен3 заявки272 просмотра

Пожалуйста сделайте мне простой скетч для управления реле нажатием кнопки

Есть Arduino UNO

Arduino реле четверной

Четыре кнопки

Задача:

- Реле включается если кнопка находится в нажатом состоянии минимум 30 секунд 

- Реле отключается если кнопка находится в не нажатом  состоянии минимум 30 секунд

Подробнее на видео

https://www.youtube.com/watch?v=VbVk8kXmCV8

6 лет назад
guest_15562921778011
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$1
1 день
Выражаю благодарность Денису за профессионализм и желание помочь! Сразу понял суть проблемы и отправил решение. Очень быстрое и качественное выполнение заявки. Рекомендую как отличного специалиста и приятного человека!
Все хорошо. Был повод вспомнить код на arduino.

Заявки фрилансеров

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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