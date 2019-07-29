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Простой скетч управления реле кнопкой для ардуино (4 кнопки и 4 реле)
Пожалуйста сделайте мне простой скетч для управления реле нажатием кнопки
Есть Arduino UNO
Arduino реле четверной
Четыре кнопки
Задача:
- Реле включается если кнопка находится в нажатом состоянии минимум 30 секунд
- Реле отключается если кнопка находится в не нажатом состоянии минимум 30 секунд
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