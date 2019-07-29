Десктоп приложение для обработки файлов WORD

Необходимо разработать простое приложение для работы с файлами WORD.

Основные функции:

1. Предпросмотр с возможностью внесения правок и пересохранение документов

2. Автоматическое заполнение колонтитула (по шаблону)

3. Внесение в XLS файл определенных полей (пример на рисунке)

Большая просьба перед откликом оценивайте свои возможности.....

Для того, кто владеет информацией могу дать доступ к платным версиям библиотек:

1. XCEED полный функционал работы с word И excel

2. Spire Office полный функционал работы с word И excel

На ваше усмотрение можно использовать любую другую библиотеку, которая будет иметь возможность реализовать функционал

Необходимо приложение для обработки WORD документов...В котором пользователь сможет копировать из документа определенные части и выставлять их в поля, которые потом должны экспортироваться в xLS файл (пример файла приложить могу), автоматически проставлять колонтитул во всех файлах , подсчет страниц в файле и т.д.

По своей сути программа примитивная, есть пример работы похожей программы в онлайн с небольшими отличиями

ОБЯЗАТЕЛЬНО - возможность сохранения потом документа с правками