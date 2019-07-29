Десктоп приложение для обработки файлов WORD

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки228 просмотров

Необходимо разработать простое приложение для работы с файлами WORD.

Основные функции: 

1. Предпросмотр с возможностью внесения правок и пересохранение документов

2. Автоматическое заполнение  колонтитула (по шаблону)

3. Внесение в XLS файл определенных полей (пример на рисунке)

Большая просьба перед откликом оценивайте свои возможности.....

Для того, кто владеет информацией  могу дать доступ к платным версиям библиотек: 

1. XCEED   полный функционал работы с word И excel

2. Spire Office   полный функционал работы с word И excel

На ваше усмотрение можно использовать любую другую библиотеку, которая будет иметь возможность реализовать функционал

Необходимо приложение для обработки WORD документов...В котором пользователь сможет копировать из документа определенные части и выставлять их в поля, которые потом должны экспортироваться в xLS файл (пример файла приложить могу), автоматически проставлять колонтитул во всех файлах , подсчет страниц в файле  и т.д.

По своей сути программа примитивная, есть пример работы похожей программы в онлайн с небольшими  отличиями

ОБЯЗАТЕЛЬНО - возможность сохранения потом документа с правками

6 лет назад
Tarantino2010
Сергей 
62 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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