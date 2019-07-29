Необходимо написать макрос или отдельную программу на VBA

Необходимо написать программу расчета вознаграждения сотрудникам (25-40 человек).

Есть постоянно ( раз в неделю) обновляемые файлы-отчеты ( 3-5 штуки) от партнеров в xls (Сама структура отчета не меняется со временем, но у всех отчетов она разная – разное количество столбцов, разные название одного и того же параметра, количество сотрудников то же может быть разное.). Из них надо выбрать определенные данные (3-4 параметра) по сотрудникам и сформировать отчеты с расчетами вознаграждения по каждому сотруднику отдельно за выбранный период.

Как выглядит процесс – оператор вручную помещает отчеты в некую папку, нажимает кнопку и получает сформированные отчеты по каждому сотруднику за выбранный период.

ТЗ написано и я его каждому вышлю в личку с примерами исходных файлов. Срок 5-7 дней. Бюджет за вами.