Необходимо разработать простое приложение для работы с файлами WORD. Основные функции: 1. Предпросмотр с возможностью внесения правок и пересохранение документов 2. Автоматическое заполнение колонтитула (по шаблону) 3. Внесение в XLS файл ...
Необходимо написать макрос или отдельную программу на VBA
Необходимо написать программу расчета вознаграждения сотрудникам (25-40 человек).
Есть постоянно ( раз в неделю) обновляемые файлы-отчеты ( 3-5 штуки) от партнеров в xls (Сама структура отчета не меняется со временем, но у всех отчетов она разная – разное количество столбцов, разные название одного и того же параметра, количество сотрудников то же может быть разное.). Из них надо выбрать определенные данные (3-4 параметра) по сотрудникам и сформировать отчеты с расчетами вознаграждения по каждому сотруднику отдельно за выбранный период.
Как выглядит процесс – оператор вручную помещает отчеты в некую папку, нажимает кнопку и получает сформированные отчеты по каждому сотруднику за выбранный период.
ТЗ написано и я его каждому вышлю в личку с примерами исходных файлов. Срок 5-7 дней. Бюджет за вами.
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