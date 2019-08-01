Закодировать данные в Excel

2 экселя после опроса, в каждом по 350 ответов.

В анкете 50 вопросов, где 46 вопросов – с ответами типа "да, нет, не знаю" и т.п, и 4 открытых вопроса с ответами, которые нужно будет подробно закодировать ручками.

Есть понятное ТЗ для работы.

Нужно закодировать за эти выходные.