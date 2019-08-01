Дается база оракл(дамп) з справочными таблицами 4штуки + таблица з данными. На основе их надо написать програму которая будет отображать сводную информацию на примере предоставленого excel документа, плюс она должна уметь выгрузить в такой же ...
Закодировать данные в Excel
2 экселя после опроса, в каждом по 350 ответов.
В анкете 50 вопросов, где 46 вопросов – с ответами типа "да, нет, не знаю" и т.п, и 4 открытых вопроса с ответами, которые нужно будет подробно закодировать ручками.
Есть понятное ТЗ для работы.
Нужно закодировать за эти выходные.
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