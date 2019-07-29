Отправка get-запроса с помощью arduino+gsm m590e

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Нужен скетч - отправка get-запроса с помощью arduino+gsm m590e.

в скетче должны быть настройки для подключения к интернету от киевстара(украина). Ну и сооответственно реализация самой отправки get-запроса

6 лет назад
YoraG
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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