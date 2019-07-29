Специалист по Asterisk

Любой поступивший звонок в Asterisk должен попадать в Usedesk. Если никто не поднял трубку в UD отображается:

- информация, что звонок не был принят,

- информация для идентификации звонившего,

- время звонка.

Если на звонок ответили:

- информация, что звонок принят,

- информация для идентификации звонившего,

- время звонка,

- длительность звонка,

- информация для идентификации того, кто последним разговаривал с клиентом до окончания звонка.

Как вариант, можно сделать не прямую интеграцию телефонии в UD систему, а

попробовать соединить создание тикета на основе звонка и передать данные

по API

В результате предоставить код с подробными комментариями, что бы мы могли в дальнейшем его поддерживать самостоятельно.