Дано: открытый чат (группа или супергруппа), где пользователь является просто участником администраторских прав нет, соответственно смысла делать бота нет Windows 8, Chrome,Firefox После ввода в программу адреса открытой группы необходимо получить ...
Специалист по Asterisk
Любой поступивший звонок в Asterisk должен попадать в Usedesk. Если никто не поднял трубку в UD отображается:
- информация, что звонок не был принят,
- информация для идентификации звонившего,
- время звонка.
Если на звонок ответили:
- информация, что звонок принят,
- информация для идентификации звонившего,
- время звонка,
- длительность звонка,
- информация для идентификации того, кто последним разговаривал с клиентом до окончания звонка.
Как вариант, можно сделать не прямую интеграцию телефонии в UD систему, а
попробовать соединить создание тикета на основе звонка и передать данные
по API
В результате предоставить код с подробными комментариями, что бы мы могли в дальнейшем его поддерживать самостоятельно.
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