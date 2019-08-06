Системный администратор-программист кто работал с GOIP

По датам: у меня ещё не всё оборудование настроено, чтобы я мог дать доступы. Предлагаю установить с 12 августа по 12 сентября. Я так понимаю, нужно будет 3 компа:

1) линукс в локалке, подключенный к и-нету и goip

2) линукс в интернете (недорогой а-ля digitalocean со статичным ip)

3) windows-клиент - для тестов оператора

Со 2м и 3м понятно: ssh и anydesk. С 1м: могу поставить убунту и anydesk туда, либо другой вариант, как предложите.

ТЗ прикрепил к письму