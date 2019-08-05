Софт для ВК

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Закрыт3 заявки385 просмотров

Добрый день. Нужна программа которая бы могла позвонить по видеосвязи в вк. И вместо камеры, включалось видео.  

Бюджет договорной.

6 лет назад
Palavar240898
Андрей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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