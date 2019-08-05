Нужно написать программу для arduino, в которой осуществляется управление частотным преобразователем (даташит во вложениях) по протоколу rs485 и с помощью одноименного модуля. В программе нужно реализовать только функции подключения и управления некоторыми параметрами (старт, стоп, ...
ReactJS разработчик (2 месяца)
Разработка пользовательских интерфейсов (в том числе мобильных) с использованием стека ReactJS. Работа с проектами, которые уже живут в production и где растет количество пользователей, трафик, базы данных и нагрузка на инфраструктуру.
С чем работать:
- ReactJS / Redux / Redux-Saga / Immutable.js / Flow для написания кода приложений.
- Karma / Mocha / Enzyme / Chai / Selenoid для тестирования кода в реальных браузерах
- RESTFul APIs.
- Git.
- Linux preferred (Mac is fine as well. No Windows)
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