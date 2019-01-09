Подвижный макет замка

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Закрыт3 заявки250 просмотров

В макете 4 мотора (6 или 12 вольт), 2 динамика, 10 светодиодов. Моторы включаются последовательно, после сигнала с часового механизма. Управление контроллером arduino. Нужно написать скетч для этого проекта и составить схему подключения.

6 лет назад
AMolodtsov
Арсений 
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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