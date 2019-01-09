Java-разработчик

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок317 просмотров

Проект на Java. Микросервисная архитектура, Spring-boot, Docker, Postgresql, много интеграций, интересные задачи

Хорошее знание java core, нацеленность на результ, умение работать удаленно, желание узнавать новое и развиватсья. Конечно же ответсвенность

DockerJavaPostgreSQL
6 лет назад
sergbo91
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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