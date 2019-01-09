Крос парсер (закупки + технадзор)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок232 просмотра

укажите срок и стоимость, если делали такое:

парсер заходит на сайт агрегатора тендеров (любой)

по ключевым словам, получает выгрузку

берет ИНН заказчика

идет на сайт технадзора (gosnadzor) и получает оттуда список средств измерения заказчика

в  резульате получится ЛИД с указанием средств измерений

выгрузка в CSV XML

ИНН Обязателен = это ключевое поле для импорта в 1С

6 лет назад
srvadmin
Денис 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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