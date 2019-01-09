Проект на Java. Микросервисная архитектура, Spring-boot, Docker, Postgresql, много интеграций, интересные задачи Хорошее знание java core, нацеленность на результ, умение работать удаленно, желание узнавать новое и развиватсья. Конечно же ответсвенность
Крос парсер (закупки + технадзор)
укажите срок и стоимость, если делали такое:
парсер заходит на сайт агрегатора тендеров (любой)
по ключевым словам, получает выгрузку
берет ИНН заказчика
идет на сайт технадзора (gosnadzor) и получает оттуда список средств измерения заказчика
в резульате получится ЛИД с указанием средств измерений
выгрузка в CSV XML
ИНН Обязателен = это ключевое поле для импорта в 1С
Заявки фрилансеров
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