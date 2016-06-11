3D дизайнер на хакатон SberCode на трек devices сегодня последний день подачи заявок нужно красиво нарисовать устройство если возможно , взрыв-схему
- 3D-графика2 заявкиЗакрыт5 лет назад
нужен список фирм по категориям "медицинские центры" и "доставка еды" из 2 гис, по г. Казань Мед.центры https://2gis.ru/kazan/search/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B Доставка еды https://2gis.ru/kazan/search/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%B4%D1%8B нужные поля: "название" "реклама" "адрес" "телефон" ...Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
простой учет задач один пользователь ставит задачу (которая может иметь ссылку на контрагента, номенклатуру, или событие) другой выполняет шеф может видеть "кому сколько осталось сделать" можно связать с напоминанием и подсистемой ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
парсинг. на основе названия компании, из XLS файла, получить ИНН с сайта руспрофaйл Взять содержимое файла (Таких файлов несколько). Из 2. Столбца выбрать "незачеркнутые" Из 1 столбца ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
укажите срок и стоимость, если делали такое: парсер заходит на сайт агрегатора тендеров (любой) по ключевым словам, получает выгрузку берет ИНН заказчика идет на сайт технадзора (gosnadzor) ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
есть база MYSQL , там данные, их нужно визуализировать "в шапке" отчета выбираются поля Username -> имя пользователя operator -> имя компьютера logontype -> тип входа: далее ...Базы данных3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть файл со списком ИНН (около 9000 шт) "покупателей" продукции нужно по списку ОКДП2 (18 шт) сделать парсинг контура или тендерленда или другого агрегатора тендеров и сделать документ со следующими СТОЛБЦАМИ: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно Разместить материал на сайте под WordPress В ответе прошу указать сроки и стоимостьВеб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
на сайте wordpress настроить плагины и темы на VDS (есть root) настроить несколько (типовых) тем для "базы знаний" меню плеер для FLVMP$Flash видео, с локальных файлов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
требуется "технический писатель со знанием интерфейса 1С" задача : 1. просмотреть видео от исполнителя + "элементы ТЗ" (документ word visio картинка) и 2. на их основе ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Модуль для CMS Drupal "магазин лайков" сколько будет стоить разработка модуля ? (денег, времени) краткое описание работы модуля. 1. каждый пользователь сайта имеет группу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
перенос остатков, взаиморасчетов из ут10 в ут11 размер SQL базы УТ11 примерно 11,5 Гб ут 10 сильно дописанная можно делать по частям остаткивзаиморасчетыЗакрыт8 лет назад
аудит настроек 1c server x64 (rphost есть память) примерно 1 час, сегодня, кто может ? под TeamViewver+запись экрана + голос оплата ЯД\ сбербанк SkypeТестирование сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
постановка задачи "в общем виде" : нужно при звонке на 8-800 направить звонок на ответственного сотрудника или филиал исходные данные: Есть исходная таблица ...Базы данных4 заявкиЗакрыт8 лет назад
специалист, кто делал связь 1C + Microsoft Outlook 2007 консультации + возможны работыЗакрыт9 лет назад
нужен специалист по специалист по 1с рарус CRM 1.1 (спарка с УТ 10.3), кто работал с такой фигней консультации + возможные доработкиЗакрыт9 лет назад
ПО для Android : журнал звонков готового похожего не нашел, поэтому решил спросить : задача : собрать информацию "кто куда и сколько звонил с Android" для 7 телефонов ПО 1 раз в ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт9 лет назад