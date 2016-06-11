srvadmin

Денис srvadmin

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Парсинг сайта и обработка результатов
Приятно было сотрудничать с Денисом. Вежливое общение, детальное ТЗ, незамедлительная оплата. Рекомендую как порядочного заказчика.
Качество работы хорошее. Сроки удовлетворительные. Общение хорошее. Квалификация хорошая. Взаимодействие понравилось. Порадовало общение голосом. Повторное обращение будет.
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