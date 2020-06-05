Реализовать Аудит сайту задание тут https://docs.google.com/document/d/1KWWfdm2ZWmM3cVuKuZhfqUK3NjcPX9rKAhkSR-XZMWI/edit?usp=sharing
Парсиг из 2ГИС
нужен список фирм по категориям "медицинские центры" и "доставка еды"
из 2 гис, по г. Казань
Мед.центры https://2gis.ru/kazan/search/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B
Доставка еды
https://2gis.ru/kazan/search/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%B4%D1%8B
нужные поля: "название" "реклама" "адрес" "телефон" "сайт" "емэйл"
"реклама" ? = это поле стоящее сразу за названием в котором описывается детальнее специализации фирмы
в ответе прошу указать стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо оптимизировать индикатор Ишимоку. 1. Протестировать индикатор при его исходном коде, на какой нибудь валюте ( например с января по апрель)2. Изменить код индикатора( например создать советник) , только не менять периоды,менять нужно условия ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно восстановить корректную работу сайта. Сайт не работает, служба хостинга сообщила, что https://mcc-transport.pl/ его взломали - требуется очистка. "Если не удалить вирусные файлы то повторный взлом это только дело времени." Сколько будет стоить возобновить ...Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Задачи: 1. Изучить сайт, его тематику и все функции 2. Составить полный план тестирования всех требуемых кейсов на сайте 3. Провести тесты, поставить задачи по найденным багам (jira) 4. ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется найти и исправить ошибку на сайте.Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать зашиту сайта,самописанный сайт https://bit.ly/3czQ21O 1. Удалить вирусы и шелы. 2. Решить проблему с рассылкой спама. 3. Обновить вашу CMS, и скрипты. Закрою дыры. 4. Установить системы защиты от взлома. ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
В форме отчета по уязвимостям, рекомендации по исправлениюТестирование сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача стоит в автоматизации действия пользовоателя, а конкретно покупки в ИМ Только браузер Safari (только он поддерживает apple pay) Выполните задачу можно через лююбой доступный на рынке инструмент Selenium или другой и язык ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Такое письмо получил от хостинга . Список инфицированных файлов указан ниже: {YARA}Spam_PHP_WPVCD_ContentInjection : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-includes/wp-tmp.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_Deployer : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-includes/wp-vcd.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-content/themes/betheme/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-content/themes/enfold/functions.php {YARA}Suspicious_PHP_PrependedInclude : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-includes/post.php ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад