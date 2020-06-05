Парсиг из 2ГИС

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Закрыт7 заявок844 просмотра

нужен список фирм по категориям  "медицинские центры" и "доставка еды"

из 2 гис, по г. Казань

Мед.центры https://2gis.ru/kazan/search/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B

Доставка еды

https://2gis.ru/kazan/search/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%B4%D1%8B

нужные поля: "название" "реклама" "адрес" "телефон" "сайт" "емэйл"

 "реклама" ? =  это поле стоящее сразу за названием в котором описывается детальнее специализации  фирмы

в ответе прошу указать стоимость

5 лет назад
srvadmin
Денис 
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