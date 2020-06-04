Здравствуйте! Необходимо оптимизировать индикатор Ишимоку. 1. Протестировать индикатор при его исходном коде, на какой нибудь валюте ( например с января по апрель)2. Изменить код индикатора( например создать советник) , только не менять периоды,менять нужно условия торговли и протестировать с января по апрель. Прибыль естественно должна увеличится. Отдельно прописать исходный код индикатора. И оптимизированный код. В приложении то что менять не надо, менять нужно условия.