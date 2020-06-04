Оптимизировать индикатор Ишимоку

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка516 просмотров

Здравствуйте! Необходимо оптимизировать индикатор Ишимоку. 1. Протестировать индикатор при его исходном коде, на какой нибудь валюте ( например с января по апрель)2. Изменить код индикатора( например создать советник) , только не менять периоды,менять нужно условия торговли и протестировать с января по апрель. Прибыль естественно должна увеличится.  Отдельно прописать исходный код индикатора.  И оптимизированный код. В приложении то что менять не надо, менять нужно условия.

5 лет назад
guest_15912617938957
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Восстановить сайт

    Нужно восстановить корректную работу сайта. Сайт не работает, служба хостинга сообщила, что https://mcc-transport.pl/ его  взломали - требуется очистка. "Если не удалить вирусные файлы то повторный взлом это только дело времени."  Сколько будет стоить возобновить ...

    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать зашиту сайта

    Нужно сделать зашиту сайта,самописанный сайт https://bit.ly/3czQ21O 1. Удалить вирусы и шелы. 2. Решить проблему с рассылкой спама. 3. Обновить вашу CMS, и скрипты. Закрою дыры. 4. Установить системы защиты от взлома. ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Автоматизация браузера Safari

    Задача стоит в автоматизации действия пользовоателя, а конкретно покупки в ИМ Только браузер Safari (только он поддерживает apple pay) Выполните задачу можно через лююбой доступный на рынке инструмент Selenium или другой и язык ...

    JavaJavaScriptmacOSSelenium
    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Почистить сайт от вирусов.

    Такое письмо получил от хостинга . Список инфицированных файлов указан ниже: {YARA}Spam_PHP_WPVCD_ContentInjection : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-includes/wp-tmp.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_Deployer : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-includes/wp-vcd.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-content/themes/betheme/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-content/themes/enfold/functions.php {YARA}Suspicious_PHP_PrependedInclude : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-includes/post.php ...

    WordPress
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Почистить сайт от вирусов

    Добрый день, у меня вирус на сайте, поэтому сайт периодически блокируется хостингом. Надо почистить сайт от вирусов. Хостинг пишет, что код вируса следующий:  PHP.EVAL.CRYPT Буду раз предложениям для решения проблемы.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад