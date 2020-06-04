Нужно восстановить корректную работу сайта. Сайт не работает, служба хостинга сообщила, что https://mcc-transport.pl/ его взломали - требуется очистка. "Если не удалить вирусные файлы то повторный взлом это только дело времени." Сколько будет стоить возобновить ...
Оптимизировать индикатор Ишимоку
Здравствуйте! Необходимо оптимизировать индикатор Ишимоку. 1. Протестировать индикатор при его исходном коде, на какой нибудь валюте ( например с января по апрель)2. Изменить код индикатора( например создать советник) , только не менять периоды,менять нужно условия торговли и протестировать с января по апрель. Прибыль естественно должна увеличится. Отдельно прописать исходный код индикатора. И оптимизированный код. В приложении то что менять не надо, менять нужно условия.
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