Исправление ошибки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок596 просмотров

Требуется найти и исправить ошибку на сайте. 

5 лет назад
guest_15911888918282
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 отзывов
5 лет назад