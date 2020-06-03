Требуется найти и исправить ошибку на сайте.
Ищем тестировщика для сайта соц.трейдинга
Задачи:
1. Изучить сайт, его тематику и все функции
2. Составить полный план тестирования всех требуемых кейсов на сайте
3. Провести тесты, поставить задачи по найденным багам (jira)
4. Проконтролировать их исправление
Требование к исполнителю
- опыт тестирования сайтов (по социальной тематике)
- грамотное описание обнаруживаемых багов (вникая во внутренние процессы работы, содержимого апи запросов, логирования).
- "дружба" с экселем, базовые знания по мат.статистике
Оплата почасовая.
Заявки фрилансеров
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