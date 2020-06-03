Ищем тестировщика для сайта соц.трейдинга

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок775 просмотров

Задачи: 

1. Изучить сайт, его тематику и все функции

2. Составить полный план тестирования всех требуемых кейсов на сайте

3. Провести тесты, поставить задачи по найденным багам (jira)

4. Проконтролировать их исправление

Требование к исполнителю

- опыт тестирования сайтов (по социальной тематике)

- грамотное описание обнаруживаемых багов (вникая во внутренние процессы работы, содержимого апи запросов, логирования).

- "дружба" с экселем, базовые знания по мат.статистике

Оплата почасовая.

5 лет назад
guest_14554519815728
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Заявки фрилансеров

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